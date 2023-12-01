Знаменитости 01 декабря 2023, 04:17 Черно-белый портрет Пугачевой появился на стенах в Московском театре эстрады РИА «Новости»

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На стенах в Московском театре эстрады висят портреты всех советских народных артистов, в том числе и певицы Аллы Пугачевой. Об этом «Абзацу» сообщила пресс-секретарь учреждения Карина Захарова после возмущений зрителей из-за портрета артистки в здании.

«Я не понимаю вообще, почему это вызвало такое обсуждение, общественный резонанс <…> у нас на стенах висят абсолютно все народные артисты СССР. Среди них и Алла Борисовна, конечно. Зачем ее снимать?» — сказала она.

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В материале отметили, что худрук театра Геннадий Хазанов не стал отвечать на вопрос о портрете звезды.

Ранее гитарист Пугачевой Александр Левшин заявил, что артистка после Нового года должна приехать в Россию на несколько дней. По его словам, жизнь вокалистки «настроена на Россию» и в этом нет ничего удивительного. Он также объяснил, что до этого певица приезжала на Родину для решения юридических и творческих вопросов.