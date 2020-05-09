Черчесов стал фронтовиком. Тренер сборной РФ по футболу опубликовал фото, которое возмутило пользователей

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов решил оригинально поздравить своих подписчиков с Днем Победы, но лишь вызвал их возмущение. Он опубликовал обработанное фото, на котором представил себя и нескольких игроков сборной фронтовиками.

Фотографию Черчесов выложил в своем Instаgrаm. На нем тренер стоит в окружении четырех игроков сборной России по футболу — Владимира Габулова, Александра Головина, Федора Смолова и Федора Кудряшова. Их лица с помощью фотошопа заменили лица фронтовиков — одетых в форму солдат с оружием в руках.

Поздравление тренера вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков. Несмотря на то, что Черчесов закрыл возможность оставлять комментарии под этим постом, возмущенные пользователи высказались в Twitter.

«Черчесов не пробовал сначала думать, а потом делать?»

«Клинический случай идиотизма. И это тренер сборной России? Комментарии стер, сообщение оставил, что подтверждает клинику. Интересно, сколько еще таких „воевавших с немецким фашизмом“? Это издевательство над Победой»

«Черчесов и команда — идиоты»

«Когда мозги отбиты напрочь»

«Хорошо, что наши воевали не так, как он играет в футбол. А то пришлось бы ему на немецком хуторе коровам хвосты крутить»

«Могли бы запилить видос, как они над Рейхстагом знаменем машут, что уж скромничать»