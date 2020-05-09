Черчесов стал фронтовиком. Тренер сборной РФ по футболу опубликовал фото, которое возмутило пользователей
Фотографию Черчесов выложил в своем Instаgrаm. На нем тренер стоит в окружении четырех игроков сборной России по футболу — Владимира Габулова, Александра Головина, Федора Смолова и Федора Кудряшова. Их лица с помощью фотошопа заменили лица фронтовиков — одетых в форму солдат с оружием в руках.
Поздравление тренера вызвало неоднозначную реакцию среди его подписчиков. Несмотря на то, что Черчесов закрыл возможность оставлять комментарии под этим постом, возмущенные пользователи высказались в Twitter.
«Черчесов не пробовал сначала думать, а потом делать?»
«Клинический случай идиотизма. И это тренер сборной России? Комментарии стер, сообщение оставил, что подтверждает клинику. Интересно, сколько еще таких „воевавших с немецким фашизмом“? Это издевательство над Победой»
«Черчесов и команда — идиоты»
«Когда мозги отбиты напрочь»
«Хорошо, что наши воевали не так, как он играет в футбол. А то пришлось бы ему на немецком хуторе коровам хвосты крутить»
«Могли бы запилить видос, как они над Рейхстагом знаменем машут, что уж скромничать»