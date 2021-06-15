Черчесов отреагировал на желание Бузовой прийти в раздевалку к футболистам сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не пустит женщину в раздевалку команды. Так он отреагировал на заявление Ольги Бузовой, которая расплакалась во время интервью с Дмитрием Губерниевым в прямом эфире .

Первая встреча сборной России с противниками в рамках чемпионата Европы закончилась поражением со счетом 0 — 3 в пользу Бельгии. Ольга Бузова пришла на «Матч ТВ», чтобы поддержать команду. Она заявила, что считает Черчесова своим фанатом и хочет стать мотиватором футболистов сборной.

«Передачу с Бузовой не смотрел. Рады, что за нас болеют, но в мужскую раздевалку мы женщину не пустим. Вот рядом сидит (защитник сборной России Георгий — прим. ред.) Джикия, который должен концентрироваться на игре, а не отвлекаться на красивых девушек», — заявил Черчесов. Его слова процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что не видел эфир с участием Бузовой, потому что вообще не смотрит телевизор во время турниров. Тренер уточнил, что смотрел только немецкое телевидение, когда там была передача про соперников сборной — так он хотел получить информацию «с третьей стороны, чтобы понять, в правильном ли направлении мы мыслим».

Черчесов подчеркнул, что рад, что за команду переживают. Он назвал критику от болельщиков абсолютно заслуженной, но уточнил, что она звучит и после победных матчей. Однако в этой ситуации, по его мнению, правы все — и те, кто поддерживают футболистов, и те, кто их критикует.

«Наша задача — взять реванш перед болельщиками», — заключил тренер.