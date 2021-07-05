«Человек с искренней позицией»: Митяев назвал Меньшова настоящим интеллигентом

Известный режиссер и актер Владимир Меньшов ушел из жизни в возрасте 81 года. Народный артист России Олег Митяев назвал его настоящим интеллигентом с искренней позицией.

«Конечно же, и как актер, и как режиссер он мне всегда был очень интересен, но прежде всего как человек со своей искренней позицией. Это не каждый может себе позволить в сегодняшней жизни, и это признак настоящего интеллигента» — привел слова Митяева РЕН ТВ.

Музыкант добавил, что поддерживал связь с актером и часто ему звонил. При этом лично встретиться удавалось не так часто.

«Мы давно не виделись, я буквально накануне пытался до него дозвониться и вот не успел» — рассказал артист.

Владимир Меньшов умер 5 июля в больнице. В медучреждение он попал в конце июня с пневмонией. Причиной смерти стали последствия заболевания ковидом. За годы своей актерской карьеры Меньшов успел сняться в таких фильмах, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли» и многих других.

Актер Алексанр Панкратов-Черный назвал смерть коллеги большой человеческой потерей. По его словам, Меньшов был очень принципиальным, прямым, искренним и честным человеком.