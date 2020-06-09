    09 июня 2020, 17:06

    «Человек с чистой нравственной позицией» — Лунгин о ДТП с Ефремовым

    Дарья Морозова

    Режиссер Павел Лунгин сочувствует Михаилу Ефремову, по вине которого произошло ДТП с гибелью человека. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам Лунгина, «это добрейший человек, замечательный актер, человек с чистой нравственной позицией и проблемами с алкоголем».

    «Конечно, он должен понести наказание. Человек умер. Но тем не менее, мы должны понять, что это все тот же Миша Ефремов, которого мы любим, любили и будем любить. Просто оступившийся», — считает режиссер.