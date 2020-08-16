«Человек, не предавший своих убеждений». Бурляев рассказал о дружбе с Губенко длиной в 60 лет

Умер советский актер и депутат Мосгордумы Николай Губенко. Народный артист России Николай Бурляев рассказал «360» о дружбе с ним длиной в 60 лет. Режиссер выразил соболезнования и упомянул случай, за который он всегда будет благодарен Губенко.

«Уходят один за одним великие люди, принадлежащие к авангарду русской культуры. К ним, безусловно, относится и Николай Губенко. Блистательный артист, создавший удивительные роли в театре. Ставший прекрасным режиссером кино, чьи фильмы с интересом принимались и в России, и за рубежом», — сказал Бурляев.

Человек, не предавший своих убеждений Николай Бурляев, народный артист России.

Бурляев знал Губенко около 60 лет. Какое-то время они были очень дружны, потом стали просто хорошими приятелями. Собеседник «360» вспомнил, как они любили подшучивать друг над другом. Губенко иногда говорил с уважением: «Ну ты православный». На это Бурляев отвечал: «Ты — коммунист».

«И вот эта разность наших верований все равно оставляла нас обоих на поле дружбы, культуры и на поле борьбы за культуру», — заявил народный артист.

По его словам, он всегда будет благодарен Губенко за его поддержку в 1986 году. Тогда Бурляев завершил на «Мосфильме» работу над фильмом «Лермонтов», который «попал под обстрел нашей либеральной критики».

«Николай, как член худсовета, посмотрел этот фильм. Я помню его слова на обсуждении фильма», — отметил режиссер.

Когда он говорил о фильме «Лермонтов», он говорил со слезами, говорил как человек, принявший это все всем сердцем, как патриот России, увидевший в этом фильме самое главное — любовь к Отечеству Николай Бурляев, народный артист России.

Кроме того, Бурляев вспомнил, как на съемках фильма Андрея Кончаловского Губенко прыгнул на лошадь прямо с земли. Это действо потрясло артиста. А еще оно помогло ему при подготовке «Лермонтова». Позже Бурляев похвастался Губенко, что повторил его трюк.

Николай Губенко умер 16 августа, ему было 78 лет. Актер известен по ролям в фильмах «Пока фронт в обороне», «Дворянское гнездо», «Пришел солдат с фронта» и «Прошу слова». Он также семь раз выступил в качестве режиссера и написал пять сценариев для кинокартин.