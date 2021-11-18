Человек-маяк. Алешкин назвал Савочкина своим «отцом в кино»

На 59-м году жизни скончался актер Игорь Савочкин. Как сообщали СМИ, у него были серьезные проблемы с печенью. Его коллега по фильму «Тихая застава» актер театра и кино Александр Алешкин поделился с «360» воспоминаниями об ушедшем артисте.

«После этого фильма („Тихая застава“ — прим. ред.) мы стали очень дружны, потому что Игорь для меня был как киномаяк. Это актер, который не умел фальшивить в кадре. Актер, который не умел фальшивить в жизни. Он такой человек, настоящий. Это большая утрата для кинематографа, людей, которые его окружали, театральной общественности и для меня в частности» — рассказал Алешкин.

По его словам, Игорь Савочкин стал проводником молодого актера на творческом поприще.

«Недавно только мы общались с Азаматом Нигмановым (коллега Савочкина и Алешкина по фильму „Тихая застава“ — прим. ред.) по поводу кончины Игоря. Мы в голос сказали, что это наш отец в кино», — поделился артист.

Он с грустью отметил, что жизнь нечасто пересекала его с Игорем Савочкиным. Но актеры созванивались, поздравляли друг друга с праздниками. По словам Алешкина, коллеги по фильму «Тихая застава» поддерживали дружескую связь на расстоянии.

«Я знаю, что он был крепкий человек, спортсмен. Он был непьющим. Конечно, для меня это удивление, что так все произошло», — заключил актер.

Игорь Савочкин умер 17 ноября. Один из Telegram-каналов заявил, что артист боролся с заболеванием печени и раком.