«Человек должен соответствовать»: Лоза отреагировал на идею Бузовой спеть гимн РФ

Российский певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на идею шоу-вумен Ольги Бузовой исполнить гимн России на Параде Победы. По его словам, не каждый может представлять свою страну на важных событиях, написал сайт «Политика сегодня».

Накануне Бузова в своем Instаgrаm-аккаунте рассказала о мечте спеть российский гимн на крупном мероприятии. Она отметила, что речь идет чемпионате мира, Олимпиаде или Параде Победы. Пользователей Сети такая затея не вдохновила, часть подписчиков попросила девушку не делать этого.

Лоза усомнился в способностях бывшей участницы шоу «Дом-2». Он отметил, что нынешние исполнители отличаются от профессионалов прошлого.

«Ведь раньше, чтобы стать популярным, надо было что-то спеть. Допустим, взял человек, спел на [фестивале] „Песнях года“ красивую песню, стал популярным. Сегодня все перевернулось. Сегодня человек сначала становится популярным, потом начинает чего-то петь», — поделился мнением певец.

Он подчеркнул, что для мероприятий, которые перечислила Бузова, необходимо выбирать исполнителя «со знанием».

«Если мы приглашаем певицу для какой-то цели спеть что-то, то этот человек должен соответствовать», — заметил композитор.

В заключение он задался вопросом о том, всегда ли уверенность человека в умении петь соответствует действительности.