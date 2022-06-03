Неудачная процедура у косметолога, после которой на лице биатлонистки Светланы Мироновой появились ожоги, это всего лишь случайность, человеческий фактор. Об этом «360» рассказала сама олимпийская чемпионка. Миронова заявила, что сама несет ответственность за выбор салона и косметолога.

Миронова выложила в соцсети фотографии, на которых невооруженным глазом видны ожоги от косметической процедуры. Это была обычная уходовая процедура, не связанная с ветрянкой, которой Светлана переболела ранее. Спортсменка заявила, что на приеме у косметолога «что-то пошло не так», и теперь она вынуждена ходить в маске.

В СМИ биатлонистку назвали «жертвой», но сама Светлана так не считает. Она назвала эту формулировку ужасной.

«Я не стала никакой жертвой, потому что выбор салона сделала я, выбор мастера сделала я. И я полностью несу ответственность за то, что я выбираю. А то что так произошло, это случайность», — заявила Миронова в беседе с «360».

Спортсменка отметила, что сделал эти истории не для пиара и шоу, а чтобы предостеречь девушек и призвать их тщательней подходить к выбору мастера. Однако Миронова не держит зла на салон и нигде не упоминает его название.

«Один мастер, это не значит, что весь салон плохой. Это человеческий фактор, мы все люди, мы все иногда допускаем ошибки», — отметила чемпионка и добавила, что раньше такого с ней не случалось.