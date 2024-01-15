Знаменитости 15 января 2024, 04:57 Чекалины выплатили долг по налогам — Бастрыкин Бастрыкин: блогеры Чекалины выплатили долг по налогам в 504 миллиона рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Блогеры Велерия и Артем Чекалины выплатили долг по налогам, который составлял 504 миллиона рублей. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины — прим. ред.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей», — сообщил Бастрыкин.

Реклама

Глава СК добавил, что уголовное дело против семьи блогеров прекратили, но продолжается расследование обстоятельств легализации имущества, полученного незаконным путем.

О погашении задолженности перед налоговой блогерами Чекалиными стало известно в конце ноября. Платеж семейная пара совершала двумя частями. Уголовное дело против Чекалиных прекратили в конце декабря. Блогерам разрешили пользоваться интернетом.