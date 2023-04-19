Знаменитости 19 апреля 2023, 17:43 Чекалины пока не возместили ущерб по делу о неуплате налогов СВ: уклонившиеся от налогов блогеры Чекалины до сих пор не возместили ущерб Соцсети

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Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) и ее муж Артем до сих пор не возместили ущерб, нанесенный государству уклонением от налогов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Москве.

«Выполняются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на возмещение причиненного бюджетной системе ущерба, который до настоящего времени обвиняемыми не погашен», — говорится в пресс-релизе.

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Суд по ходатайству следствия наложил арест на банковские счета блогеров «в пределах суммы недоимки».

Также в СК подтвердили появившуюся в СМИ информацию о том, что следователи получают заявления людей, которые пострадали от предположительно преступных действий Чекалиных. Новым фактам дадут «надлежащую оценку». Журналисты предположили, что в отношении Лерчек могут возбудить новое уголовное дело, на этот раз о мошенничестве.

Пока СК расследует дела об отмывании денег в особо крупном размере (130 миллионов рублей) и уклонении от уплаты налогов, а также пособничестве в уклонении от налогов (более чем на 300 миллионов).