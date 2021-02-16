Чего ожидать от нового сезона «Очень странных дел»? Рассказал актер Финн Вулфард

Прервавшиеся из-за пандемии коронавируса съемки сериала «Очень странные дела» недавно возобновились. Актер Финн Вулфард, сыграйший Майка Уилера, в эфире подкаста CBC Listen поделился своим мнением о предстоящем сезоне, сообщила «Газета.ru».

Молодая звезда считает, что с каждым годом сериал становится все лучше. По его словам, четвертый сезон обещает быть самым мрачным.

«Он становится мрачнее с каждый сезоном. Я думал, что третий сезон будет самым страшным — взрывающиеся крысы и все такое. Но четвертый — самый мрачный из всех», — поделился Финн.

О датах премьеры четвертого сезона пока не сообщается. Сериал подойдет для любителей мистики и приключений.

Широкую известность Финну Вулфарду принесли съемки в фильме ужасов «Оно». За основу сценария картины лег одноименный роман Стивена Кинга. Сиквел экранизации занимал лидирующие позиции проката как в России, так и в мире.