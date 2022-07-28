Чечериной предложили присвоить звание народной артистки

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил присвоить певице Юлии Чичериной звание народной артистки России. Об этом написал сайт NEWS.ru.

По словам депутат, гражданская позиция певицы вызывает уважение и поддержку у многих россиян.

«Убежден, что Юлия Дмитриевна давно заслужила это звание», — сказал Миронов.

Ранее певица назвала российских артистов, осудивших спецоперацию на Украине, открытыми предателями родины. По ее словам, они таким образом пытаются сохранить недвижимость за рубежом.