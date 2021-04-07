Чеченцы начали травлю Глуховского из-за сериала «Топи»

Личные данные писателя Дмитрия Глуховского опубликовали в одном из чеченских Telegram-каналов. Жителей республики возмутил сериал «Топи», снятый по его сценарию, в котором одна из героинь является чеченкой.

В Сети опубликовали паспортные данные, телефон и адрес регистрации писателя.

«А вот и сценарист фильма „Топи“ Дмитрий Глуховский, который решил хайпиться и развращать чеченских девушек. Домашний адрес на экране. <…> А ты, Димася, оглядывайся по сторонам, нечисть», — написали инициаторы травли.

По сюжету «Топи» девушка-чеченка спасается бегством от навязанного ей жениха. В фильме показывают постельную сцену с героиней и затрагивают тему войны в Чечне.

Глава Союза чеченской молодежи Рустам Тапаев считает, что травля не представляет для Глуховского реальной угрозы. Он предположил, что этот скандал могут намеренно использоваться для раскрутки фильма.

«Это сейчас все так красиво преподносится, вот злые чеченцы кого-то напрягают, обвиняют, угрожают, значит, надо посмотреть этот фильм. И это в первую очередь интересно авторам, они же сами эти вещи и распространяют», — сообщил Тапаев изданию «Подъем».

Сообщается, что угрозы начали поступать и Софье Володчинской, которая сыграла чеченку.

Ранее стало известно о смерти актера, снимавшегося в сериале «Чернобыль».