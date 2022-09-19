Часы за 6 миллионов рублей украли у рэпера Джигана | 360°

Знаменитости 19 сентября 2022, 10:06 Поделиться Telegram

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Viber Часы за 6 миллионов рублей украли у рэпера Джигана ТАСС: подмосковный дом рэпера Джигана обокрали РИА «Новости»

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Из дома рэпера Джигана в подмосковной деревне Захарово украли два экземпляра часов Rolex стоимостью около шести миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Накануне в полицию обратился исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, более известный под именем Джиган. Он сообщил, что неизвестные 17 сентября проникли в его дом в деревне Захарово и похитили два экземпляра часов Rolex, предварительная стоимость похищенного составляет около шести миллионов рублей», — рассказали в полиции.

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В момент кражи хозяев не было дома, при этом дверь могла быть открытой. Возбуждено уголовное дело, МВД России по Московской области проводит оперативно-разыскные мероприятия.

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Ранее стало известно, что в Уфе насмерть разбился 25-летний мотоциклист, сообщили в ГИБДД Башкирии. Погибшим оказался рэпер Халид Хайбуллин, известный под псевдонимом XALID. Пользователи соцсетей писали, что XALID предсказал свою смерть. Незадолго до трагедии он выпустил альбом «Шлем на балаклаве». В тексте одной из песен есть пророческие слова: «Для нас не проблема разогнаться до двухсот. Главное — самим не стать одними из „двухсотых“».

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