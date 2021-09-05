«Частная жизнь кончилась»: Роналду назвал свою жизнь скучной

Футболист Криштиану Роналду заявил, что из-за известности его жизнь стала скучной. Спортсмен не против даже заплатить, чтобы вернуть себе приватность.

«Это скучно. Быть мной скучно», — ответил Роналду на вопрос, нравится ли ему быть всемирно известным. Цитату привело издание Daily Mail.

По словам футболиста, популярность ему нравилась на первых порах, когда он появлялся на первых страницах газет и завоевывал трофеи. Со временем взгляды на жизнь поменялись. Роналду подчеркнул, что когда появляются жена и дети, то уже хочется уединения.

«Моя частная жизнь кончилась. Если бы у меня была возможность, я бы заплатил, чтобы вернуть себе конфиденциальность. Люди говорят: „Да, но ты богат. У тебя есть деньги, машины, дома“, но это еще не все. Поверьте, быть слишком знаменитым — не так уж хорошо», — заключил португалец.

Ранее Роналду удалось установить новый мировой рекорд по количеству голов, забитых за национальные команды. Во время игры против команды Ирландии футболист забил 110-й гол в своей карьере.