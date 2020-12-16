16 декабря 2020, 15:07
Чак Норрис рассказал о своем увлечении World of Tanks
Чак Норрис увлекся видеоигрой World of Tanks и недавно даже принял участие в стриме. Он рассказал, чем ему понравилась эта игра. Об этом сообщил сайт kp.ru.
По его словам World of Tanks имеет не только развлекательную функцию, но и познавательную. Из нее можно многое узнать об истории военной техники.
«Если учесть, что в World of Tanks представлены 11 наций и более 600 бронированных машин, это отличный пример как раз последнего типа игр. Игру называют самым большим виртуальным музеем бронетехники в мире», — рассказал он.
Актер уточнил, что в игре прекрасно показана американская военная техника, а также различные советские легенды.