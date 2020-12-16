Чак Норрис рассказал о своем увлечении World of Tanks

По его словам World of Tanks имеет не только развлекательную функцию, но и познавательную. Из нее можно многое узнать об истории военной техники.

«Если учесть, что в World of Tanks представлены 11 наций и более 600 бронированных машин, это отличный пример как раз последнего типа игр. Игру называют самым большим виртуальным музеем бронетехники в мире», — рассказал он.

Актер уточнил, что в игре прекрасно показана американская военная техника, а также различные советские легенды.