Чак Норрис поздравил жителей Якутска с Днем города

Норрис заметил, что жители Якутска являются умными и прекрасными людьми. Он обратился к ним с просьбой беречь себя, а также природу республики и не оставлять мусор в лесах за городом. Официальные мероприятия по случаю Дня Якутска пройдут в эти выходные.

Ранее другой американский актер Брэдли Купер заявил, что премия «Оскар» не имеет смысла. По его мнению, кинопремии Голливуда «интересны, но абсолютно бессмысленны». Он добавил, что в них нет ни капли творчества.

«Ты не из-за них всем жертвуешь, а ради искусства. Но если тебя номинируют, то тебе приходится уделять этому много времени, в результате появляется эгоизм, тщеславие, неуверенность в себе. Это довольно сложная вещь, над которой нужно работать, и она полностью лишена художественного творчества, это очень интересно и совершенно бессмысленно», — разъяснил артист.