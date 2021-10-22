Чадов высказался об убийстве оператора, совершенном Болдуином

Российский актер Алексей Чадов высказался о ситуации, произошедшей с лауреатом «Золотого Глобуса» Алеком Болдуином. Актер во время съемок фильма выстрелил в оператора, однако оружие оказалось заряжено не холостыми, а настоящими патронами. Девушка погибла. Чадов высказал уверенность в том, что его коллегу специально подставили. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Алек Болдуин — прекрасный актер и замечательный отец. Будет жаль, если специфическое американское правосудие примет решение заключить его под стражу. Из солидарности к актеру я надеюсь, что этого не случится. Актера нельзя подставлять», — заявил Чадов.

Он подчеркнул, что после такого события Болдуину будет очень тяжело жить дальше. По его словам, актеры являются очень тонко чувствующими людьми. Подобная ситуация может оставить травму на всю дальнейшую жизнь.

При этом Часов отметил, что если во время съемок ему приходилось использовать оружие, то безопасность на площадке контролировали сразу несколько специалистов.