Чадов: с оружием я сплю спокойно

По словам артиста, он «спит спокойно», когда знает, что сможет защититься от диких животных и преступников. Он подчеркнул, что владеть оружием — семейная традиция.

«С оружием безопаснее. Я живу с оружием, оно рядышком, и я сплю спокойно. Я живу за городом — медведи могут прийти, негодяи всякие. В нашей семье это, в принципе, заведено — у нас дед всегда с ружьем, это нормальная мужская традиция», — пояснил Чадов.

Он рассказал, что в жизни он вел бы себя не так, как его герой в новой картине. Чадов делал бы все иначе: «взял бы автомат и пошел бы всех крошить». Актер подчеркнул, что в экстремальной ситуации нужно завладеть оружием. Это самое главное.

Сериал «Игра на выживание» рассказывает о реалити-шоу, в котором герои могут выиграть один миллион евро.