C. C. Catch восхитилась поступком иркутского школьника

«Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время», — рассказала она.

Спасший девочку от педофила иркутский школьник ранее вытащил из воды тонущего ребенка Подробнее

Певица призналась, что счастлива из-за спасения девочки. «Это настоящее чудо», — добавила музыкальная исполнительница.

Эмоциями C. C. Catch поделилась на шоу «Дискотека 80-х» в Санкт-Петербурге.

Девятиклассник Вячеслав Дорошенко услышал крики девятилетней девочки, которую 48-летний местный житель силой посадил в машину. Педофил заблокировал двери и собирался уехать.Тогда 16-летний подросток подбежал с просьбой о помощи к рядом стоящему мужчине — рабочему авиазавода Глебу Сизых. Вместе они догнали автомобиль и спасли пострадавшую. Этот случай произошел 23 ноября.

Злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали правоохранители. Школьника наградили в полиции за проявленное мужество.

После этого звезды шоу-бизнеса запустили флешмоб в честь школьника. Певцы Сергей Рогожин и Олег Газманов, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, актриса Эвелина Бледансп, музыканты Сергей Рогожин и Андрей Гризли поблагодарили юношу за хороший поступок.