  • C. C. Catch восхитилась поступком иркутского школьника

    30 ноября 2019, 14:53

    Алена Макаренко

    Немецкая певица C. C. Catch до глубины души тронута недавней новостью. Ее восхитил поступок иркутского школьника Вячеслава Дорошенко, который спас маленькую девочку от насильника. Слова артистки привел РЕН ТВ.
    C. C. Catch восхитилась поступком иркутского школьника

    «Это меня тронуло до глубины души. Это невероятно, что молодежь такая отзывчивая, что он оказался в нужном месте в нужное время», — рассказала она.

    Спасший девочку от педофила иркутский школьник ранее вытащил из воды тонущего ребенка

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    Певица призналась, что счастлива из-за спасения девочки. «Это настоящее чудо», — добавила музыкальная исполнительница.

    Эмоциями C. C. Catch поделилась на шоу «Дискотека 80-х» в Санкт-Петербурге.

    Девятиклассник Вячеслав Дорошенко услышал крики девятилетней девочки, которую 48-летний местный житель силой посадил в машину. Педофил заблокировал двери и собирался уехать.Тогда 16-летний подросток подбежал с просьбой о помощи к рядом стоящему мужчине — рабочему авиазавода Глебу Сизых. Вместе они догнали автомобиль и спасли пострадавшую. Этот случай произошел 23 ноября.

    Злоумышленник скрылся, но вскоре его задержали правоохранители. Школьника наградили в полиции за проявленное мужество.

    После этого звезды шоу-бизнеса запустили флешмоб в честь школьника. Певцы Сергей Рогожин и Олег Газманов, лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин, актриса Эвелина Бледансп, музыканты Сергей Рогожин и Андрей Гризли поблагодарили юношу за хороший поступок.