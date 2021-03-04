Бывшую жену Грачевского обвинили в его смерти

Актер Владимир Долинский устроил скандал на шоу Первого канала «Пусть говорят». Он обвинил бывшую жену своего друга Бориса Грачевского Анну в его ранней смерти. По словам Долинского, она изменяла Грачевскому, шантажировала его ребенком, что и ускорило уход худрука «Ералаша». После этого женщина ушла из студии.

«Она изменяла, шантажировала Бориса ребенком. Все это сказалось на его здоровье. Поэтому коронавирус и обернулся летальным исходом», — заявил Долинский.

Бывшую супругу Грачевского удалось вернуть в студию только после того, как актер ушел.

Ранее Анна Грачевская рассказала, что ее бывший муж не оставил завещания: наследство разделят между его вдовой и детьми. Она отметила, что последняя жена создателя «Ералаша» поступила достойно и предложила сходить к нотариусу.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни от ковида. Он попал в больницу в конце декабря 2020 года с обширным поражением легких. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но не смогли. Его вдова Екатерина Белоцерковская поделилась, что переживать горе ей помогает их общий сын.