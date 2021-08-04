Бывшую солистку группы «Мираж» обокрали на заправке

Бывшая солистка группы «Мираж» — певица Маргарита Суханкина заехала на заправку в Тульской области и забыла в павильоне кошелек с деньгами и банковскими картами. Когда она вспомнила об этом и вернулась, портмоне уже и след простыл. Его прихватила другая клиентка АЗС.

«Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что бесхозную вещь присвоила другая клиентка заправки. Получив данные автомобиля, на котором та передвигалась, и направление его движения, стражи правопорядка оповестили об этом своих коллег из соседних регионов», — сообщил сайт «МВД Медиа».

Через несколько часов в Богучаре Воронежской области полицейские остановили машину подозреваемой. В ней находилась семейная пара, которая ехала, как и Суханкина, на отдых на юг. Супругов передали тульским оперативникам. Женщина во всем призналась и возместила ущерб.

Сейчас правоохранители проводят проверку и решают вопрос об уголовном деле и мере пресечения. Суханкина записала видео, в котором поблагодарила полицейских Ефремовского района Тульской области за профессионализм.