Бывший вратарь «Зенита» защитил Дзюбу

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев заявил, что Дзюба не заслуживает всеобщего порицания за слитый в Сеть интимный видеоролик. Об этом рассказал сайт «Газета.ru».

«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Но не выкладываю. Зачем? На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного», — защитил форварда бывший вратарь.

Интимный видеоролик Дзюбы попал в Сеть в ноябре 2020 года. Несмотря на скандал и слухи о разводе, футболисту удалось сохранить свой брак.