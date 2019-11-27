Бывший возлюбленный Лолиты раскрыл смысл ее брака с Ивановым

Данко рассказал, что жил с Лолитой около года. Сложный характер певицы не дал отношениям продолжиться.

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Как сообщило РИА ФАН, Фадеев тяжело пережил разрыв с Милявской и не раз думал о том, чтобы сойтись с ней вновь. Однако артист подчеркнул, что сейчас этого желания уже нет. Более того, он отметил, что супругам стоило бы сойтись вновь.

«Тоже получила, что хотела. И имела это десять лет. Во всех смыслах. Я думаю, это чисто брак по расчету с его стороны. А Лолита просто завела себе молодого партнера», — процитировал Данко портал «Дни.ру».