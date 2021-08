Бывший вокалист AC/DC выпустил новый сингл

Дэйв Эванс, бывший вокалист группы AC/DC, выпустил новый сингл под названием Who’s Gonna Rock Me?. Об этом сообщило ИА НСН.

В записи трека также приняли участие музыканты Bad Boy Troy (гитара), Гэри Партин (бас-гитара), Уайсим Бальзаар (барабаны) и Мартин Джиларди (клавиши).

В мае этого года музыкант выпустил сборник «Badass Greatest Hits».

Дэйв Эванс был первым вокалистом легендарной группы AC/DC на протяжении первого года ее существования. Его вокал звучит в первых двух песнях — Can I Sit Next To You Girl и Baby Please Don’t Go. Вскоре после первого выступления музыкант покинул группу. В группе его заменил Бон Скотт — вокалист, ставший «лицом» AC/DC, а Эванс позднее выступал в составе других коллективов, а также записал несколько сольных альбомов.

