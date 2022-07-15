Бывший владелец «Студии 54» Марк Флейшман скончался в Швейцарии с помощью эвтаназии

Страдавший от неврологического заболевания нью-йоркский предприниматель Марк Флейшман скончался после эвтаназии. Смерть наступила в одной из клиник Швейцарии, сообщил Deadline.

Флейшман стал известен благодаря своему заведению «Студия 54», куда приходили Лайза Минелли, Энди Уорхол, Мик Джаггер и другие звезды. Бизнесмен стал владельцем клуба в 1978 году, когда его партнеров арестовали по обвинению в мошенничестве. «Студия 54» была закрыта в 1980 году.

В России эвтаназия запрещена 45-й статьей ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ». С точки зрения уголовного кодекса, ускорение смерти пациента по его просьбе предусматривает наказание как за убийство.

Французский актер Ален Делон заявил о желании уйти из жизни при помощи эвтаназии. Легенда кинематографа уже составил завещание и приготовился «свалить по-тихому».