Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» честно ответил на вопрос о существовании экстрасенсов

Когда Сафронов впервые пришел на передачу, сначала хотел всех подряд разоблачить. Но вскоре он засомневался, задавал себе вопросы. Ведущий начал предполагать, что экстрасенсы все-таки существуют.

В итоге ведущий понял, что знает одного человека, обладающего, предположительно, некими мистическими способностями. Тот даже пригласил Сафронова «познакомиться с потусторонним миром».

«Я не поехал», — признался бывший ведущий.

Фамилию человека он не назвал, написал «Царьград».

При этом Сафронов заявил, что экстрасенсов и медиумов не существует. «Вчера детям я ответил то же самое», — добавил он.

Накануне Сафронова выгнали с «Битвы экстрасенсов». Одна из участниц обвинила ведущего в продажности. По ее словам, Сафронов за деньги помогал конкурсантам проходить испытания.

В конце 2020 года муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Альбины Вердиш обвинил организаторов шоу в афере. Он заплатил 1,5 миллиона рублей за участие супруги в проекте. Вскоре представители телеканала ТНТ заподозрили Сафронова в попытке обмануть коллектив проекта и уволили его.