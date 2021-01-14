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    14 января 2021, 11:30

    Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» честно ответил на вопрос о существовании экстрасенсов

    Алена Макаренко

    Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов впервые публично ответил на вопрос: существуют ли вообще экстрасенсы? Он разоткровенничался на YouTube-шоу «Алена, блин!»

    Когда Сафронов впервые пришел на передачу, сначала хотел всех подряд разоблачить. Но вскоре он засомневался, задавал себе вопросы. Ведущий начал предполагать, что экстрасенсы все-таки существуют.

    В итоге ведущий понял, что знает одного человека, обладающего, предположительно, некими мистическими способностями. Тот даже пригласил Сафронова «познакомиться с потусторонним миром».

    «Я не поехал», — признался бывший ведущий.

    Фамилию человека он не назвал, написал «Царьград».

    При этом Сафронов заявил, что экстрасенсов и медиумов не существует. «Вчера детям я ответил то же самое», — добавил он.

    Накануне Сафронова выгнали с «Битвы экстрасенсов». Одна из участниц обвинила ведущего в продажности. По ее словам, Сафронов за деньги помогал конкурсантам проходить испытания.

    В конце 2020 года муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Альбины Вердиш обвинил организаторов шоу в афере. Он заплатил 1,5 миллиона рублей за участие супруги в проекте. Вскоре представители телеканала ТНТ заподозрили Сафронова в попытке обмануть коллектив проекта и уволили его.