Бывший участник «Отпетых мошенников» Богомазов рассказал о состоянии Зинурова перед смертью

Бывший участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов, более известный как Гарик, рассказал как перед смертью себя чувствовал его коллега Вячеслав Зинуров (Том Хаос). Об этом сообщил телеканал «Звезда».

Зинуров был подавлен из-за своего ухода из группы, пояснил Богомазов. Он отметил, что это его состояние замечали все окружающие.

«В общем человек очень сильно переживал, и там еще были моменты, которые очень серьезно повлияли», — заключил артист.