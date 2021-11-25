Бывший участник «Короля и Шута» рассказал, что хочет увидеть в анонсированном фильме о группе

Бывший участник «Короля и Шута» Александр Леонтьев рассказал, что ему хотелось бы увидеть в запланированном сериале о группе. По словам музыканта, было бы здорово, если бы в фильме показали настоящую жизнь коллектива. Об этом написало ИА НСН.

Леонтьев отметил, что сейчас он находится в хороших отношениях с Андреем Князевым. Несмотря на то, что было дружбы уже нет, они часто созваниваются. Он добавил, что надеется на то, что Андрей как взвешенный и справедливый человек сделает в анонсированном сериале все правильно. В этом фильме самому музыканту хотелось бы увидеть настоящий панк-рок, и чтобы ни из кого не делали ни подонка, ни героя.

Ране стало известно, что видеосервис «КиноПоиск» захотел снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле Горшеневе. О том, будут принимать участие в фильме профессиональные актеры или сами музыканты, пока не известно.