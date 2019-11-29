Бывший участник «Голоса» опроверг слухи о взятках

«Я попал совершенно случайно. Не раз я это упоминал. Но я мало знал про „Голос“, к сожалению. Я знал The Voice, X-Фактор, но про „Голос“, что на русском языке, я не знал», — признался артист.

История его участия в проекте необычна. Петербургские друзья Бусулиса подали заявку за него. О конкурсе латвиец узнал из приглашения на предварительные прослушивания.

Напомним, в Латвии Бусулис — состоявшийся артист. Однако связей на российском телевидении не имел, как и, соответственно, протекции на шоу.

«Блата не было. Я вообще не знал никого, кроме Агутина. Ну попал я в команду Агутина, это да, но лично не знал», — объяснил певец.

Бусулис признал, что участие в проекте стало для него входом на русскую сцену. Ранее известный лишь в своей стране исполнитель собрал огромный зал в России уже спустя месяц после окончания «Голоса». Также впоследствии его приглашали участвовать в других проектах российского телевидения: «Точь-в-точь» и «Три аккорда».