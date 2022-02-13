Бывший участник «Дома-2» захотел баллотироваться в мэры Симферополя

Бывший участник проекта «Дом-2», а ныне ведущий и блогер Глеб Жемчугов заявил о желании баллотироваться в мэры Симферополя. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Глеб Жемчугов заявил, что он готов выставить свою кандидатуру на выборах мэра Симферополя, потому что у него для этого есть команда, есть понимание, видение того, каким должен быть мэр. По его мнению, главное качество, которое у него есть, — любовь к людям.

«Вы скажете, что у меня плохое прошлое: проблемы с алкоголем, проект „Дом-2“. Но разве люди с хорошей репутацией смогли о вас позаботиться? Это не главное. Главное, какие выводы делает человек после своих ошибок», — заявил подписчикам Жемчугов.

Он считает, что сможет сделать жизнь жителей города лучше, если станет мэром, поэтому он собирается подавать документы для участия в выборах.

В 2019 году сообщалось, что алкоголизм помешал экс-участнику «Дома-2» Глебу Жемчугову строить карьеру на Первом канале — тогда он работал старшим редактором программы «На самом деле».