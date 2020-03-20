Бывший участник «Дома 2» Венцеслав женился

Церемония бракосочетания прошла в Таганском ЗАГСе Москвы. Платье невесты обошлось в 50 тысяч рублей. Венцеслав надел классические брюки, туфли и рубашку в китайском стиле.

После обмена кольцами молодожены отправились гулять по Москве. Они хотели устроить фотоссесию в музее на Таганке «Бункер-42», но из-за распространения коронавируса этот план пришлось отменить. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».