Бывший телохранитель Джоли рассказал, как она соблазнила Питта

Актриса постоянно поддразнивала своего партнера по кинокартине. После съемок в боевике в 2005 году все знали о симпатии между актерами. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли тоже выходили за пределы актерской игры.

В первое время актер отрицал, что у него возникла интрижка с Джоли. Однако позже звезды признались, что влюбились друг в друга во время съемок. Телохранитель добавил, что постоянно видел целующихся Джоли и Питта в трейлерах и даже помогал передавать им записки друг для друга.

«Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга, и это было так мило», — сказал он.

Другие источники зарубежного издания заявили, что Джоли тайно сняла нижнее белье телесного цвета во время одной любовной сцены. Именно этот шаг помог ей заполучить Питта.

«Она в конце концов отказалась от костюма и залезла к нему в постель голой! Это самое основное, что мы все запомнили из этого фильма», — отметил источник.

Джоли и Питт развелись три года назад после двух лет брака и почти 10 лет отношений, напомнило РИА ФАН. Пара воспитывала шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.