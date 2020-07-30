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    30 июля 2020, 14:47

    Бывший телохранитель Джоли рассказал, как она соблазнила Питта

    Алена Макаренко

    Американская актриса Анджелина Джоли соблазнила своего коллегу и бывшего мужа Брэда Питта, когда флиртовала с ним на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Об этом рассказал бывший телохранитель артистки Марк Бехар, сообщило издание US Weekly.
    Бывший телохранитель Джоли рассказал, как она соблазнила Питта

    Актриса постоянно поддразнивала своего партнера по кинокартине. После съемок в боевике в 2005 году все знали о симпатии между актерами. При этом на съемочной площадке отношения между Питтом и Джоли тоже выходили за пределы актерской игры.

    В первое время актер отрицал, что у него возникла интрижка с Джоли. Однако позже звезды признались, что влюбились друг в друга во время съемок. Телохранитель добавил, что постоянно видел целующихся Джоли и Питта в трейлерах и даже помогал передавать им записки друг для друга.

    «Анджелина и Брэд постоянно смеялись и флиртовали друг с другом, вели себя как два школьника, которые влюблены друг в друга, и это было так мило», — сказал он.

    Другие источники зарубежного издания заявили, что Джоли тайно сняла нижнее белье телесного цвета во время одной любовной сцены. Именно этот шаг помог ей заполучить Питта.

    «Она в конце концов отказалась от костюма и залезла к нему в постель голой! Это самое основное, что мы все запомнили из этого фильма», — отметил источник.

    Джоли и Питт развелись три года назад после двух лет брака и почти 10 лет отношений, напомнило РИА ФАН. Пара воспитывала шестерых детей: приемных — Мэддокса, Захару, Пакса и родных — Шайло и близнецов Нокса и Вивьен.

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