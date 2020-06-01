Бывший супруг Горбачевой признался в измене

В интервью Дудю Горбачева призналась, что причин развода было несколько. Первая — супруги охладели друг к другу, но несколько лет пытались спасти отношения. Вторая — измены Калинина. Экс-муж прокомментировал заявление актрисы и рассказал, общаются ли они сейчас.

«Нет, не общаемся. Мало кому удается сохранить после развода хорошие отношения. У нас не получилось. Дудь — интересный журналист. Его смотрят несколько миллионов человек. И лично мне кажется, выворачивать душу на такую аудиторию неправильно, какой бы искренней ты ни была. Потому что искренность подразумевает интимность, когда ты говоришь лишь с близкими друзьями. Я бы не стал отвечать на провокационные вопросы Юрия. А Ира дала это интервью. Значит, ей было это надо. Я-то тут при чем…», — заявил актер сериалов.

Он признался, что изменял жене, сказав, что это нормально и такое происходит в браках. Однако, надо понимать: влюбляешься ты на раз в человека или просто изменяешь под воздействием алкоголя. Что именно тобой руководит: любовь или привязанность к кому-то новому.