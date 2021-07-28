Бывший супруг Айзы попал в индонезийскую тюрьму

Серфера Дмитрия Анохина, бывшего мужа Айзы, посадили в тюрьму в Индонезии на восемь месяцев. Причиной стала подделка ПЦР-теста на коронавирус. Об это сообщило ИА Nation News.

На острове Бали довольно строго относятся к пандемии коронавируса и введенным ограничениям. Дмитрия Анохина вместе с его подругой задержали еще в начале марта. После судебных разбирательств ему назначили восемь месяц тюрьмы.

В связи с этим Айза записала обращение к президенту Индонезии и попросила освободить из-под стражи бывшего супруга. По словам телеведущей и блогера, она не может с ним связаться уже более четырех месяцев. У Дмитрия есть родители преклонного возраста, которые переживают за сына.