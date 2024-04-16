Знаменитости 16 апреля 2024, 12:05 Бывший солист «На-На» Соколов: возрождение «Фабрики звезд» обусловлено популярностью проекта

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Певец и бывший солист коллектива «На-На» Павел Соколов в беседе с ИА НСН выразил мнение, что возрождение «Фабрики звезд» обусловлено популярностью программы. На его взгляд, продюсеры возвращают прежние шоу из-за интереса зрителей.

«Что касается „Фабрики звезд“: видимо, руководство телеканала имеет отдачу от проекта, рейтинги, поэтому его и показывают. Видимо, много желающих посмотреть это шоу», — сказал артист.

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Если раньше на сцену без хороших музыкальных навыков попасть было невозможно, сейчас путь артистам упрощает современное техническое оборудование, добавил Соколов.