facebook_pixel
    13 октября 2021, 15:56

    Бывший солист группы «Корни» рассказал, почему покинул коллектив

    Павел Артемьев рассказал, что покинул группу из-за слишком продолжительной карьеры

    Арина Бобкова

    Бывший участник группы «Корни» Павел Артемьев рассказал, почему ушел из группы. Об этом сообщили «Невские новости».

    Бывший солист группы «Корни» рассказал, почему покинул коллектив

    Изначально музыкант начинал свою карьеру с модельного бизнеса. Однако пение всегда было его мечтой. Парню удалось попасть на шоу «Фабрика звезд». В интервью со Светланой Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света» артист рассказал, как проходил кастинг.

    «Я кривой, косой, не умеющий танцевать — это все было страшно трогательно», — пошутил он.

    Несмотря на это, артиста заметил продюсер Игорь Матвиенко. Он пригласил музыканта в состав «Корни». В группе Артемьев начал выступать с другими участниками «Фабрики» — Александром Асташенком, Александром Бердниковым и Алексеем Кабановым.

    Музыкант рассказал, по какой причине решил покинуть группу в момент ее наибольшей популярности.

    «Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет. Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — рассказал музыкант.