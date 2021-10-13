Бывший солист группы «Корни» рассказал, почему покинул коллектив

Бывший участник группы «Корни» Павел Артемьев рассказал, почему ушел из группы. Об этом сообщили «Невские новости».

Изначально музыкант начинал свою карьеру с модельного бизнеса. Однако пение всегда было его мечтой. Парню удалось попасть на шоу «Фабрика звезд». В интервью со Светланой Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света» артист рассказал, как проходил кастинг.

«Я кривой, косой, не умеющий танцевать — это все было страшно трогательно», — пошутил он.

Несмотря на это, артиста заметил продюсер Игорь Матвиенко. Он пригласил музыканта в состав «Корни». В группе Артемьев начал выступать с другими участниками «Фабрики» — Александром Асташенком, Александром Бердниковым и Алексеем Кабановым.

Музыкант рассказал, по какой причине решил покинуть группу в момент ее наибольшей популярности.

«Почему я ушел из группы? Ну потому что сколько можно! Я был в группе восемь лет. Решение было осознанное. К нему я шел задолго до окончания контракта, понимал, что продлевать его не буду. Сказал продюсерам за полтора года, чтобы не было никаких неожиданностей, ссор, обид», — рассказал музыкант.