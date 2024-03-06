Знаменитости 06 марта 2024, 17:51 Бывший солист группы «Форум» Рогожин заявил, что певец SHAMAN — это герой времени

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Бывший солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин в беседе с изданием «Абзац» назвал певца SHAMAN (Ярослав Дронов) героем времени. По его словам, он поет правильную песню (имеется в виду песня «Встанем» — ред.) и при этом выглядит очень молодо.

«Хотя он выглядит моложе, чем сколько реально Ярославу [лет]. В дредах. Такой же, как они там. И вдруг поет правильную песню. И мы сразу же получаем и молодежь, и всех. Поэтому он стал героем времени», — сказал Рогожин.

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При это он добавил, что если бы песню «Встанем» спел, например, Лев Лещенко, молодежь не стала бы потреблять этот контент.