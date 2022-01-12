Бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал о любимом фастфуде королевы

Бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен О’Грейди рассказал о предпочтениях в еде королевы Елизаветы II. По его словам, женщина обожает гамбургеры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TheSun.

Он подчеркнул также, что королева обычно старается не употреблять фастфуд, однако гамбургеры являются исключением. При этом подавать блюдо она просит без булочки. Елизавета II не обращается в сети быстрого питания. Обычно готовкой занимается команда поваров.

«Меня всегда забавляло то, что в Балморале (шотландская резиденция Елизаветы II — прим. ред) мы готовили собственные гамбургеры. Они стреляли в оленей, а мы готовили котлеты из оленины», — рассказал бывший повар королевы.

Мужчина подчеркнул также, что королева не любит пиццу. За время его 15-летней карьеры он ни разу не приготовил это блюдо. При этом чаще всего Даррен О’Грейди подавал в королевской резиденции классическую французскую еду.