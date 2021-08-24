Бывший руководитель Ульяновской области Юрий Самсонов умер

Бывший руководитель Ульяновской области, основатель Ульяновского государственного университета (УлГУ) Юрий Самсонов умер в понедельник, 23-го августа. Мужчине был 91 год. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сайт ВУЗа.

«Коллектив Ульяновского государственного университета и попечительского совета УлГУ скорбит по случаю ухода из жизни выдающегося человека, организатора, яркого общественного деятеля и выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича», — рассказали на сайте.

Попрощаться с Самсоновым можно будет 25-го августа.