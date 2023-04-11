Знаменитости 11 апреля 2023, 14:28 Бывший парень прикрепил трекер для слежения на машину блогерши в Москве Shot: в Москве бывший парень прикрепил трекер для слежки на машину блогерши Лазаренко РИА «Новости»

Читать 360tv в

На машину визажиста и блогерши Алисы Лазаренко, которая сейчас живет в Москве, прикрепили трекер для слежки. Его установил ее бывший парень Вячеслав, сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина прикрепил трекер на машину бывшей девушки, пока та была в фитнес-центре. По данным канала, подозрительного человека, который подбежал к автомобилю и что-то на него повесил, заметили сотрудники службы безопасности спортцентра в Головинском районе столицы. Они вызвали на место саперов, испугавшись, что машину могли заминировать.

Реклама

Специалисты выяснили, что бомбы не было — устройство оказалось трекером для слежки. Автомобиль принадлежит Алисе Лазаренко — москвичке, которая вышла замуж за украинского хоккеиста Алексея Лазаренко. Пара жила там, но после развода девушка вернулась в Москву.

По данным канала, следить за блогершей пытался ее бывший — 49-летний Вячеслав. Они встречались больше года, но расстались три месяца назад.