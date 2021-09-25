Бывший охранник Бритни Спирс рассказал о слежке за певицей

Певица Бритни Спирс на протяжении 13 лет опекунства находилась под слежкой сотрудников службы охраны, которые следили за ее разговорами и вели прослушку в спальне знаменитости. Об этом экс-охранник поп-звезды Алекс Власов рассказал New York Times.

Отец Джеймс Спирс и нанятая для защиты дочери охранная фирма активно следили за певицей. Власов признался, что они тайно записывали все происходящее в спальне Бритни, в том числе ее разговоры с возлюбленным и детьми.

Телефон Бритни тоже постоянно контролировали. Учетная запись iCloud с ее смартфона была доступна на планшете iPad и плеере iPod. Власов перехватывал все сообщения певицы и отправляли их ее отцу, а также бывшему менеджеру Робину Гринхиллу.

Охранники отслеживали все СМС певицы, ее видеозвонки по FaceTime, фотографии, заметки и историю браузера. Власов представил NYT некоторые такие записи в качестве доказательства. Он заявил, что его заверили, что все эти меры контроля нужны для безопасности певицы и что она якобы сама желала находиться под опекой.

Ранее Netflix показал трейлер документального фильма «Бритни против Спирс», премьера которого состоится 28 сентября.