Бывший народный депутат Украины Владимир Бондаренко умер в возрасте 68 лет

Экс-глава Киевской городской государственной администрации, руководитель Киевской городской организации партии «Батькивщина», а также народный депутат Верховной рады Владимир Бондаренко умер. Об этом сообщили Nation News.

Политику было 68 лет. У него остались жена и две дочери. О случившемся рассказала депутат Киевского горсовета Татьяна Мелихова в своем Facebook-аккаунте. Женщина высказала соболезнования семье и знакомым. Политик заявила, что Бондаренко являлся ее близким другом.

Мужчина родился в 1952 году в Черниговской области.