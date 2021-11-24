Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак потребовал у телеведущей $2 млн

Бывший муж погибшей в аварии в Сочи Екатерины Тарасовой с участием Ксении Собчак сначала отказался от помощи телеведущей. Теперь Антон Тарасов обвинил знаменитость во вранье и захотел получить от нее два миллиона долларов.

Тарасов встретился с Собчак и заявил, что поменял свое мнение по компенсации после разговора с ней — он уличил телеведущую во лжи.

«Я встречался с Собчак. Хотел выяснить ее роль в аварии, кого она наняла и так далее. Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя Maybach, она сказала: „Нет“. Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации», — приводит сайт kp.ru слова мужчины.

Тарасов выразил уверенность, что Собчак в ДТП не получила никаких травм и не оказала пострадавшей стороне никакой помощи.

Машина, в которой ехала Ксения Собчак, столкнулась с другим автомобилем 9 октября в Сочи. В аварии погибла 35-летняя Екатерина Тарасова. Против водителя телеведущей завели уголовное дело, он признал свою вину.