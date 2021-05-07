Бывший муж Пелагеи сделал предложение новой возлюбленной
Хоккеист, бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин сделал предложение Марии Гончар. Об этом сообщил StarHit.
Для этого события спортсмен специально поехал на родину возлюбленной, в Нижневартовск. Мероприятие прошло в кругу близких, хоккеист сделал предложение при свечах, подарил кольцо и букет роз. Новая избранница Телегина ответила ему «да».
Пелагея пока не прокомментировала это событие.
Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. А 21 января 2017-го у супругов родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара рассталась. Хоккеист подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей жене. Но после разрыва с артисткой Телегин почти не участвовал в воспитании ребенка. Недавно Телегин выдвинул новые требования к Пелагее, написал News.ru. Бывшие супруги не могут поделить загородный дом за 54 миллиона рублей, который в браке взяли в ипотеку, а также дорогие машины и деньги на счетах.
Вскоре Телегину предстоит прийти еще на одно судебное разбирательство — с первой гражданской женой Евгенией Ноур. Та в одиночку растит его сына Марка, правда, в графе «отец» у мальчика стоит прочерк. Хоккеист изредка помогал деньгами.