Бывший муж обвинил Бородину в измене и пригрозил слить компромат

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной бизнесмен и блогер Курбан Омаров заявил, что его экс-супруга изменяла ему с его другом. Об этом он рассказал своим подписчикам в Instagram и пригрозил ей публикацией доказательств.

Бизнесмен Курбан Омаров развелся с телеведущей Ксенией Бородиной в августе 2021 года. По слухам, причиной стали его измены. Однако теперь Омаров заявил, что его экс-супруга была ему неверна, когда они еще были в браке.

По его словам, Ксения якобы изменила ему с общим знакомым. Омаров посоветовал подписчикам быть осторожней со своими друзьями, так как те могут спать с их женами.

«Я уже год как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, только не с моей шестеркой», — признался Курбан в Stories в Instagram.

Предприниматель поздравил подписчиков с Новым годом, а себя — с новой реальностью.

Омаров также заявил, что у него якобы есть даже видеоподтверждение неверности экс-супруги. Он пригрозил, что, если Бородина попытается ограничить его общение с дочерью, он опубликует компромат.

Курбан Омаров и Ксения Бородина поженились в 2015 году. В браке у них родилась дочь Теона. У Бородиной от первого брака также есть дочь Маруся.

В декабре Омаров на шоу «Давай поженимся!» на Первом канале в качестве жениха. Из трех невест 41-летний бизнесмен выбрал 26-летнюю Ксению, которая работает редактором в этой же программе. Оказалось, он познакомился с девушкой еще до эфира.