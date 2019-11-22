Бывший муж Лолиты назвал ее «обиженной женщиной»

По словам Иванова, он хотел разойтись мирно, однако Лолита стала раздавать интервью, обратилась в суд и распустила слухи.

«Это, конечно, позиция обиженной женщины. После публикации постов об окончании отношений, я переехал на другую квартиру, прожил три месяца там и начал встречаться с девушкой», — пояснил экс-супруг.

Иванов заявил, что Лолита таким образом пиарится. Ее бывший муж пояснил, что несколько месяцев назад они ездили в Израиль вместе, но остановились в разных отелях. По мнению Иванова, в этом не было ничего особенного.

Вернувшись в Россию, певица призвала экс-супруга самостоятельно заниматься бракоразводным процессом. Несмотря на то, что для этого необходимо участие обоих.