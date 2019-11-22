  • Бывший муж Лолиты назвал ее «обиженной женщиной»

    22 ноября 2019, 11:46

    Ольга Ситникова

    Бывший супруг советской и российской эстрадной певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов признался, что Лолита Милявская намеренно привлекает внимание к их разводу, сообщило ИА Nation News.

    По словам Иванова, он хотел разойтись мирно, однако Лолита стала раздавать интервью, обратилась в суд и распустила слухи.

    «Это, конечно, позиция обиженной женщины. После публикации постов об окончании отношений, я переехал на другую квартиру, прожил три месяца там и начал встречаться с девушкой», — пояснил экс-супруг.

    Иванов заявил, что Лолита таким образом пиарится. Ее бывший муж пояснил, что несколько месяцев назад они ездили в Израиль вместе, но остановились в разных отелях. По мнению Иванова, в этом не было ничего особенного.

    Вернувшись в Россию, певица призвала экс-супруга самостоятельно заниматься бракоразводным процессом. Несмотря на то, что для этого необходимо участие обоих.