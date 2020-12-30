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    30 декабря 2020, 16:29

    Бывший муж Гагариной запретил вывозить их дочь из России

    Анастасия Калинина

    Бывший муж певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков запретил вывозить их общую трехлетнюю дочь за границу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
    Бывший муж Гагариной запретил вывозить их дочь из России

    Он отметил, что все еще придерживается ранее озвученной позиции и не собирается рассказывать подробности своего развода. Но теперь был вынужден объясниться, потому что слишком много желающих пытаются узнать причину, по которой он запретил бывшей жене путешествовать за границей с дочкой Мией.

    «Поясняю, я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц», — написал он.

    Фотограф подчеркнул, что не советоваться с ним по такому важному вопросу — просто дикость. Поэтому он отправил официальный запрос, в котором попросил уточнить все подробности касательно будущей поездки. Но ответа он не получил. Однако, куда отправил запрос тоже не сообщил.

    «Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты и всем членам семьи это прекрасно известно. Во-вторых, <…> я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен», — пояснил экс-супруг.

    Он обратился к подписчикам с вопросом, готовы ли они отпустить своего маленького ребенка с незнакомым человеком. Пока запись никто не прокомментировал.

    По данным СМИ, Гагарина собиралась отправиться с дочерью на новогодние каникулы в Занзибар, уточняет «Газета.ru». Сама певица пока не озвучила свою позицию.