Бывший муж Гагариной запретил вывозить их дочь из России

Он отметил, что все еще придерживается ранее озвученной позиции и не собирается рассказывать подробности своего развода. Но теперь был вынужден объясниться, потому что слишком много желающих пытаются узнать причину, по которой он запретил бывшей жене путешествовать за границей с дочкой Мией.

«Поясняю, я был вынужден в интересах своего ребенка подать заявление на запрет выезда за пределы РФ в соответствии со своими правами и законом. Во-первых, меня никто не поставил в известность, что мой ребенок куда-то летит. Я узнал об этом от третьих лиц», — написал он.

Фотограф подчеркнул, что не советоваться с ним по такому важному вопросу — просто дикость. Поэтому он отправил официальный запрос, в котором попросил уточнить все подробности касательно будущей поездки. Но ответа он не получил. Однако, куда отправил запрос тоже не сообщил.

«Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты и всем членам семьи это прекрасно известно. Во-вторых, <…> я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен», — пояснил экс-супруг.

Он обратился к подписчикам с вопросом, готовы ли они отпустить своего маленького ребенка с незнакомым человеком. Пока запись никто не прокомментировал.

По данным СМИ, Гагарина собиралась отправиться с дочерью на новогодние каникулы в Занзибар, уточняет «Газета.ru». Сама певица пока не озвучила свою позицию.