Бывший муж Гагариной ответил на слова подписчицы о потере «материальной поддержки»

Отмечается, что мужчина долгое время игнорировал критику от пользователей Сети. Накануне он рассказал, как будет жить после серьезных перемен в личной жизни. Подписчица написала под публикацией, что ей интересно знать, как у фотографа все сложится «без материальной поддержки жены». Она добавила, что Исхакова «долги тянут к земле».

Экс — супруг артистки отреагировал на это высказывание. Он признался, что не понимает людей, позволяющих себе оставлять подобные комментарии.

«Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку», — удивился Исхаков.

Как считает фотограф, такие заявления указывают, что «этот мир болен».

Журналисты много раз писали, что Исхаков получает намного меньше денег, чем его бывшая супруга Гагарина. После разрыва с певицей появилась информация, что у него есть налоговые задолженности.