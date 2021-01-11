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    11 января 2021, 11:16

    Бывший муж Гагариной ответил на слова подписчицы о потере «материальной поддержки»

    Полина Петрова

    Бывший муж российской певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков под одним из свих постов в личном Instаgrаm-аккаунте жестко ответил на слова подписчицы о потере «материальной поддержки» со стороны экс-жены, пишет iReactor.
    Бывший муж Гагариной ответил на слова подписчицы о потере «материальной поддержки»

    Отмечается, что мужчина долгое время игнорировал критику от пользователей Сети. Накануне он рассказал, как будет жить после серьезных перемен в личной жизни. Подписчица написала под публикацией, что ей интересно знать, как у фотографа все сложится «без материальной поддержки жены». Она добавила, что Исхакова «долги тянут к земле».

    Экс — супруг артистки отреагировал на это высказывание. Он признался, что не понимает людей, позволяющих себе оставлять подобные комментарии.

    «Взрослая женщина, прожившая целую жизнь, на полном серьезе пишет такое совершенно незнакомому человеку», — удивился Исхаков.

    Как считает фотограф, такие заявления указывают, что «этот мир болен».

    Журналисты много раз писали, что Исхаков получает намного меньше денег, чем его бывшая супруга Гагарина. После разрыва с певицей появилась информация, что у него есть налоговые задолженности.